به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی گفت: بیشتر محصول جو استان قم در شهرستان قم و شهرستان جعفریه کشت می‌شود و در چند روز گذشته حدود ۴۰ درصد از محصول جو از مزارع استان قم برداشت شده و ۶۰ درصد باقی مانده نیز تا نیمه خرداد ماه از مزارع جو استان قم برداشت خواهد شد.

وی افزود: امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب فصلی و استفاده از ارقام اصلاح شده بومی مانند گوهران، یوسف، ارمغان و گلشن شاهد افزایش برداشت محصول در سطح هکتار هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان برداشت محصول در هر هکتار را به طور میانگین حدود ۵ تا ۵ و نیم تن عنوان کرد افزود: امسال با تدابیر اندیشیده شده در کشت، برداشت و بارندگی‌های مناسب باعث افزایش ۲۰ درصدی محصول نسبت به سال قبل شده است.