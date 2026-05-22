معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به برداشت جو از ۱۷ هزار ۶۰۰ هکتار از مزارع استان قم گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۸۵ هزار تن محصول جو برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی گفت: بیشتر محصول جو استان قم در شهرستان قم و شهرستان جعفریه کشت میشود و در چند روز گذشته حدود ۴۰ درصد از محصول جو از مزارع استان قم برداشت شده و ۶۰ درصد باقی مانده نیز تا نیمه خرداد ماه از مزارع جو استان قم برداشت خواهد شد.
وی افزود: امسال به دلیل بارندگیهای مناسب فصلی و استفاده از ارقام اصلاح شده بومی مانند گوهران، یوسف، ارمغان و گلشن شاهد افزایش برداشت محصول در سطح هکتار هستیم.