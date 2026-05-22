نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در همایش خادمان فرهنگی اهلسنت، با تبیین ابعاد شعار حج ۱۴۰۵، تأکید کرد: در شرایط کنونی، وظیفه روحانیون کاروانها تزریق نشاط معنوی و امید به بدنه جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش خادمان فرهنگی کاروانهای اهلسنت حج ۱۴۰۵، عصر امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی، مدیر اهلسنت بعثه، اعضای شورای افتاء و دهها تن از روحانیون و معینهای کاروانهای اهلسنت در مکه مکرمه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی، شعار حج امسال را شامل سه رکن اساسی «ارتباط با وحی، سلوک قرآنی»، «ارتباط با پیامبر، رحمت نبوی (ص)» و «وحدت امت اسلامی» عنوان و تصریح کرد: اساس سبک زندگی ما باید بر مدار قرآن باشد؛ در این سبک زندگی، خدمت به عالم دین و پویندگان مسیر خدا، عین عبادت است.
حجت الاسلام و المسلمین نواب خطاب به روحانیون اهلسنت گفت: شما دلال الیالله هستید که زائر را به سوی خدا و برنامههای الهی راهنمایی میکنید. طبق احادیث، اگر کسی خدا را اراده کرده باشد، ما موظفیم خادم او باشیم. زائرانی که با عشق و هزینه شخصی به این سفر آمدهاند، شایسته بهترین خدمتها هستند و این خود مصداق بارز سلوک قرآنی است.
* تزریق نشاط معنوی به فضای کشور
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به دغدغهها و فشارهای روحی که در ماههای اخیردشمنان به ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران تحمیل کردند، اظهار کرد: با توجه به اینکه زائر ما به نشاط معنوی و فضای جدید در شرایط کنونی نیاز دارد، حج باید بهگونهای برگزار شود که معنویت و آرامش حاصل از آن به داخل کشور تزریق شود. وقتی زائر با روحیهای سرشار از نورانیت بازمیگردد، این اثر مثبت در دید و بازدیدها و فضای عمومی جامعه تسری مییابد.
* خدمت مضاعف در سایه سختیها
وی با قدردانی از ایثارگری خادمان فرهنگی که به دلیل محدودیتها، مسئولیت شماری دیگر از زائران را به طور همزمان بر عهده گرفتهاند، گفت: اگرچه دشمنان شرایط سختی را برای ما فراهم کردند، اما خداوند را شاکریم که توفیق انجام وظیفه در این روزهای دشوار را به ما ارزانی داشت. طبق روایات برترین اعمال سختترین آنهاست و پاداش این خدمت صادقانه و مضاعف نزد خداوند محفوظ است.
* نگاهی به دیدگاه «حج غیرسیاسی»
حجتالاسلام والمسلمین نواب گفت: برخی از جدایی حج از سیاست سخن میگویند، به گفته امام شهید (رض) ماهیتِ تجمع همزمان زائران در مکان و زمانی واحد، برنامههای واحد و وظایفی واحد و بزرگترین نماد سیاست در شعائر اسلام است، سیاست چیزی جز تعیین «بایدها و نبایدها» برای سعادت جامعه نیست.
وی با تأکید بر اصل قرآنی «رحماء بینهم» افزود: امام راحل عظیمالشان فرمودند حجی، حج است که ویژگیهای حج ابراهیمی را داشته باشد. در حج ابراهیمی وحدت، همیاری، همگرایی، توجه به مسلمانان به ویژه مظلومین فلسطین و برائت از دشمنان اسلام نهفته است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، گفت: نزدیک به سه ماه است که مردم ایران در میادین هستند و علیه دشمن شعار میدهند و مقاوم ایستادهاند. دشمن بر روی این مقاومت و ایستادگی حساب بازکرده است حال اگر همه مسلمانان به میدان میآمدند دشمنان قطعاً برای مسلمانان حساب دیگری باز میکردند، این همان حج ابراهیمی است که حضرت امام بیان فرمودند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در ادامه بر حفظ روحیه نشاط، تعهد و اخلاص در روزهای پیشرو و ایام تشریق تأکید کرد و هماهنگی و همدلی میان علمای اهلسنت و بعثه مقام معظم رهبری را مایه برکت و سربلندی امت اسلامی دانست. َ
سرپرست حجاج ایرانی همچنین از تلاشهای خادمان فرهنگی فقید که در سالهای گذشته در استانهای گلستان، کردستان و دیگر نقاط کشور مخلصانه به زائران خدمت کرده و اکنون به دیار باقی شتافتهاند، تجلیل کرد و یاد و خاطره امام راحل (ره) و «امام شهید» (آیتالله العظمی سید علی خامنهای)، را گرامیداشت و برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی حاجآقا مجتبی خامنهای، آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون و توفیق ایشان را در هدایت امت اسلام از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.