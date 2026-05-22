به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید در مناطق مختلف استان برگزار شد.

در این مراسم یاد شهدای خدمت و شهید آیت الله رئیسی گرامی داشته شد، مراسمی که/ در آن قشر های مختلف مردم به پاس قدردانی از زحمات خادم ملت حضور داشتند.

بارش های 24 ساعت اخیر موجب وقوع روان آب و سیلاب در برخی مناطق استان شده است.

طغیان رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها از پیامد های بارش های اخیر بود.

با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، ساختمان دادگستری شهرستان کاشمر افتتاح شد.

بررسی برخی پرونده های قضایی و رسیدگی به مشکلات مردمی از اهداف سفر حجت الاسلام زرندی به کاشمر بود.

بهسازی مسیر شادمهر به بردسکن به پیشرفت 80 درصدی رسید. این مسیر تا سال 1399 تنها 6 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با پیگیری‌ های مستمر اکنون در مرحله فعال اجرایی قرار دارد

نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تا دو سال آینده بهسازی این مسیر تکمیل شود.