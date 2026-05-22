مدیر تیم ملی فوتبال گفت: با قولهایی که فیفا داده است مطمئنم ویزای تمام اعضای تیم برای حضور در جام جهانی فوتبال صادر میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی محمدنبی در حاشیه تمرین امروز جمعه تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا گفت: نیمی از تیمهایی که در جام جهانی هستند در این پروسه اداری مثل ما برای گرفتن ویزا هستند. هفته گذشته رئیس فدراسیون با دبیرکل فیفا جلسه داشته و این اطمینان را دادند که با توجه به تضمینهای کشور میزبان ویزای تیم صادر میشود.
مدیر تیم ملی ایران درباره نوع میزبانی آمریکا برای این تورنمنت تاکید کرد: جام جهانی جای تیمهایی است که لایق صعود بودند. تعهدات کشور میزبان ایجاب میکند تا نهایت همکاری را کنند.
نبی درباره استقبال ایرانیها از بازیهای تیم ملی در گروه G تصریح کرد: بازیهای ایران قطعا بیشترین بیینده را هم در استادیوم و هم تلویزیون خواهد داشت. بازیکنان ایران با تجربه هستند و تمرکز روی تمرینات است.
مهدی محمدنبی نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: همین که بازیکنان در تمرین شاداب هستند به این دلیل است که فقط به مسابقات فکر میکنند. ما هیچ وقت نمیگذاریم بازیکنان در حاشیه باشند تا تمرکز از دست بدهند.
وی بار دیگر درباره صدور ویزا تأکید کرد: نظرم این است که جام جهانی مربوط به کشور خاصی نیست و مربوط به کل دنیاست. امنیت تیمها مربوط به همه میشود.
نبی گفت: پروتکلهای فیفا باید رعایت شود و فقط برای ما نیست و مربوط به ۴۷ تیم دیگر هم میشود. جام جهانی جشنواره بزرگ برای همه جهان است.