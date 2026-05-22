موزه سینمای ایران با همکاری فیلمخانه ملی ایران، همزمان با سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر دو فیلم «نینوا» و «خرمشهر، شهر خون، شهر عشق» را نمایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۳ خرداد ماه همزمان با سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر فیلم «نینوا» به کارگردانی رسول ملاقلی پور و «خرمشهر، شهر خون، شهر عشق» به کارگردانی محمود بهادری، فرهاد لسانی، حسین حقیقی، فرح مهدابی وشهید رسول مصطفائی به نمایش گذاشته خواهد شد.

نینوا نخستین ساخته بلند سینمایی رسول ملاقلی پور است که سال ۱۳۶۲ مقابل دوربین رفت.

محمد نوروز، ابوالفضل دهقانیان، محمود ترکالکی، داوود رحمتی و حسن کریمی بازیگران این اثر هستند.

فیلم کوتاه «خرمشهر، شهر خون، شهر عشق» را محمود بهادری، فرهاد لسانی، حسین حقیقی، فرح مهدابی وشهید رسول مصطفائی کارگردانی کرده‌اند و این اثر به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است.

تماشای این دو فیلم برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

زمان و مکان برنامه: روز یکشنبه سوم خرداد ساعت ۱۷ در موزه سینما سالن فردوس.