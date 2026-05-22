مردم محله شیخ‌آباد قم در اقدامی خودجوش با پیوند زدن پویش‌های کمک‌مؤمنانه به تجمعات سراسری، جلوه‌ای از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در روز‌هایی که نبض وطن با حضور پرشور مردم در میدان‌ها می‌تپد، نبض دیگری نیز در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر در جریان است.

مثل تپیدن نبض خدمت بی‌ادعا در محله شیخ‌آباد، به همت گروهی از بانوان جهادی محل که ابتدا در کوچه پس کوچه‌ها به محرومان خدمت می‌کنند و بعد از آن خدمت شان را به حضور در تجمعات مردمی گره می‌زنند.

تجمعات در محل تجمعات مردمی شیخ‌آباد با حضور پرشور خانواده‌ها و جوانان در کنار موکب‌های پزشکی و آموزشی، فضایی سرشار از عشق و خدمت را ایجاد کرده است.

موکب‌هایی که با هدف ارائه خدمات رایگان و ترویج روحیه همدلی برپا شده است، نشان می‌دهد که خدمت به خلق و دفاع از ارزش‌های میهن در این محله، دو بال عشق به ایران اسلامی است.