به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امامان جمعه در خطبه‌های آیین وحدت بخش نماز جمعه این هفته در مساجد و مصلی‌های سراسر استان، از حضور چشمگیر و دشمن شکن مردم در تجمعات شبانه قدردانی کردند و آن را اوج شور و شعور سیاسی مردم ایران و پیام بیعت با رهبر سوم انقلاب دانستند که با حمایت از نیرو‌های مسلح و تسلط ایران بر تنگه هرمز، دشمنان ایران را دچار سردرگمی کرده و تحسین ملت‌های آزاده جهان را برانگیخته است.

ایشان در آستانه حماسه بزرگ سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر، ایران و ایرانیان را ذلت ناپذیر توصیف و بر لزوم حفظ وحدت و همدلی در میان تمام اقشار جامعه تاکید و مسئولان را به خدمت جهادی به ملت ایران توصیه کردند.

آنان همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، با تبیین ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی جنگ تحمیلی سوم نقش ایران را در فردای غرب آسیا نقشی تعیین کننده دانستند که برای همیشه تصور تجاوز به خاک ایران را از ذهن دشمنان پاک و ضعف صهیونیست‌ها را در نگاه جهانیان آشکار کرده است.

حمایت از دولت با مصرف بهینه منابع، دیگر موضوع مورد تاکید ائمه جمعه استان بود.

خطیبان نماز جمعه شهر‌های سراسر آذربایجان غربی در ادامه خطبه‌ها ملت شریف ایران را به توجه ویژه به وضعیت سخت دولت و تلاش دولتمردان برای تامین مایحتاج مردم جلب کرده و از مردم خواستند برای ایران و تمام ایرانیان، در مصرف منابع حداکثر صرفه جویی را اعمال کنند.

مدیریت مصرف سوخت، برق، گاز و آب از موضوعات مورد تاکید ایشان بود.

نوسانات قیمت در بازار اقلام اساسی و لزوم نظارت مستمر بر قیمت‌ها و رسیدگی به معیشت مردم توصیه ائمه جمعه در خطبه‌های آیین وحدت بخش نماز جمعه این هفته در مساجد و مصلی‌های سراسر استان به مسئولان بود.