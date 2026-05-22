در همایش مدیران مجموعه کاروان‌ها، راهنمایان زائران و مسئولان نقل و ترددی حج، بر آمادگی کامل برای خدمت رسانی به زائران در مشاعر مقدسه تاکید شد.

تأکید بر آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه تأکید بر آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه تأکید بر آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه تأکید بر آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه تأکید بر آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همایش مدیران مجموعه کاروان‌ها، راهنمایان حجاج و مسئولان نقل و ترددی حج تمتع ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، مسئولان ستادی و عملیاتی و مدیران اجرایی سازمان حج امروز در هتل ویولت مکه برگزار شد.

در این همایش، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات به زائران ایرانی در ایام تشریق و حضور در مشاعر مقدسه بررسی شد و مسئولان بخش‌های مختلف گزارشی از روند آماده‌سازی عملیات اجرایی ارائه کردند.

در این نشست، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج با اشاره به آمادگی کامل مجموعه اجرایی حج برای خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی در مشاعر مقدسه، از استقرار حلقه‌های تخصصی برای نخستین‌بار در ایام تشریق خبر داد.

آقای رضایی با قدردانی از تلاش مدیران و عوامل اجرایی در ارائه خدمات مناسب به زائران با وجود محدودیت‌های زمانی، بر ضرورت هماهنگی و انسجام کامل میان بخش‌های مختلف عملیاتی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نهایی شدن نقشه‌های جانمایی چادر‌های زائران در عرفات و منا، اعلام کرد: خیمه‌های اقامتی تحویل و توزیع شده و دستورالعمل‌های مربوط به تغذیه و تدارکات نیز به‌طور کامل به مجموعه‌ها ابلاغ شده است.

در این همایش همچنین بر ضرورت هماهنگی میان مدیران کاروان‌ها، راهنمایان و مجموعه‌های اجرایی برای تسهیل روند خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران بیت‌الله الحرام تأکید شد.