فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب میانجی گری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ و حل اختلافات وارد تهران شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ​فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان عصر روز جمعه برای ادامه رایزنی‌ها به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن و در ادامه تبادل پیام و پیشنهادات وارد تهران شد.

پیش از این نیز سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان در این چارچوب از روز چهارشنبه هفته جاری در تهران به سر می‌برد. نقوی شنبه هفته جاری هم به تهران آمد و مذاکرات را با مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و وزیر کشور پیگیری کرد.