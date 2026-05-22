تاکید بر تحقق خواسته های مقام معظم رهبری از مردم مبنی بر تداوم حضودر میدان، خنثی سازی نقشه های رسانه ایی دشمن، تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله به حمله احتمالی دشمنان، الگوگیری از آزادسازی خرمشهر برای مقابله با دشمن و ضرورت صرفه جویی در مصرف از جمله بیانات ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرستانها بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در شهرهای مختلف استان با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد .
خطبههای نماز جمعه شهرستان چرام؛
امام جمعه چرام، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به ابعاد مختلف «جنگ شناختی و ادراکی» گفت: خرمشهرهای پیش رو در میدانی سختتر از جنگ نظامی قرار دارند و راه پیروزی در این عرصه، استمرار راه شهدا، مجاهدت، ایستادگی و مقاومت است.
حجتالاسلام سید نوراله افشار با بیان اینکه بشر امروز انواع جنگها از جمله جنگ سخت، جنگ سرد، جنگ نرم و اکنون جنگ شناختی و ادراکی را تجربه کرده است، افزود: دشمن در این جنگ با هدف ایجاد اختلال در محاسبات و تصمیمات، بهدنبال پیروزی در «جنگ ارادهها» و اشغال خرمشهرِ اراده و عزم ملت است.
افشار اضافه کرد: در جنگ شناختی، دشمن از ابزارهایی همچون اعتمادزدایی، ناامیدسازی جامعه، ناکارآمد نشان دادن حاکمیت، تضعیف مشروعیت اجتماعی و زیر سؤال بردن اعتبار نظام استفاده میکند و نخبگان، جامعه و نگرشهای مثبت مردم از اصلیترین اهداف این حملات هستند.
وی با اشاره به راهکار مقابله با این جنگ افزود: جوانان مؤمن، حزباللهی و انقلابی نباید فعالیتهای فرهنگی خودجوش را رها کنند، بلکه باید آن را ادامه دهند.
امام جمعه چرام مشارکت مردم چرام از صنفهای مختلف در بزرگداشت غدیر را نمونهای از یک حرکت فرهنگی ارزشمند و تمیز دانست و گفت: در نقاط مختلف استان از عظمت مردم چرام در این بزرگداشت یاد میشود.
حجتالاسلام افشار همچنین با تأکید بر اینکه راه مقابله با جنگ شناختی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دشمنان انقلاب اسلامی، استمرار راه شهداست، ادامه داد: ما با شهدا معاصر بودیم و جهاد، ایثار، شهادت، گرهگشایی و ایستادگی آنان در برابر قدرتها را دیدهایم.
امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنان خود به پیام ۳۱ اردیبهشت مقام معظم رهبری درباره «شکر نعمت انسجام ملی» اشاره کرد و گفت: حل مسائل مردم، بهویژه در عرصه اقتصاد و معیشت، از مهمترین مصادیق شکر این نعمت است.
وی با انتقاد از وضعیت بازار و افزایش قیمتها، از مسئولان اقتصادی خواست برای حل مشکلات مردم ورود جدیتری داشته باشند و افزود: وضعیت قیمتها و خرید برای مردم سخت شده است و مسئولان محترم در دستگاههایی همچون تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی، اصناف، سازمان حمایت و سازمان بازرسی باید بهصورت جدی وارد عمل شوند.
افشار اضافه کرد: مشکل اساسی در کارخانههای بزرگ و تولیدی و همچنین دلالهاست که مدام افزایش قیمت ایجاد میکنند و مصرفکننده با موج گرانی روبهرو میشود. وی تأکید کرد: باید جلوی سودجویان و کارخانههای بزرگی که با استفاده از شرایط و ضعف نظارت اقدام به گرانفروشی میکنند، گرفته شود.
امام جمعه چرام در ادامه با اشاره به اهمیت دعای عرفه گفت: دعای عارف این نیست که فقط بگوید خدایا مرا ببخش و عفو کن، بلکه از خدا میخواهد روحیهای عطا کند که از گناه بازدارد.
خطبههای نماز جمعه لنده؛
امام جمعه لنده در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر لنده، با گرامیداشت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) گفت: آن حضرت در نهادینهسازی کار و جهاد پیشگام بودند و شخصاً به مدیریت امور کشاورزی میپرداختند.
حجتالاسلام سید هدایت محمودی اصل افزود: یکی از نگرانیهای پیامبر اکرم (ص) عدم همراهی برخی مؤمنان بود که خداوند به ایشان فرمود نگران نباش و بر تربیت و آموزش مؤمنان تمرکز کن، از افراط و تفریط بپرهیز و همگان را با استقامت به دین مبین اسلام دعوت کن.
محمودی اصل گفت: ملت ایران چنان استقامتی را به نمایش گذاشت که در جنگ ترکیبی اخیر به درستی عمل کرد و مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب چهار مطالبه از مردم در خواست داشتند افزود: اولین ماموریت، حضور در میدان و خیابان، دومین ماموریت، حفظ وحدت و انسجام ملی در سایه امنیت ملی، سومین ماموریت، پرهیز از ناامیدی و دعوت به استقامت و امیدآفرینی، چهارمین ماموریت، کمک و مواسات میان مردم و دولت است.
محمودی اصل با اشاره به اینکه بهترین راه برای تحقق این مطالبات، صرفهجویی ملی است ادامه داد: همه ما وظیفه داریم از خریدهای غیرضروری خودداری کرده و به صرفهجویی توجه ویژه داشته باشیم.
امام جمعه لنده در بخش دیگری از خطبهها با بیان اینکه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر نماد حماسهای تاریخی ملت ایران است که با اراده الهی و جهاد مردمی، ناممکن را ممکن ساخت و گفت: امام خمینی (ره) فرمودند «خرمشهر باید آزاد شود» و با همت فرماندهان و رزمندگان این مهم محقق گشت. امروز نیز «خرمشهرهای پیش رو» نیازمند عزم ملی برای تولید و حفظ انسجام ملی است.
محمودی اصل با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در حوزه اقتصاد گفت: عدهای مسئولیتپذیر نبودند و احتکارگران مشکلات کشور را دوچندان کردند، انتظار داریم قوه قضاییه با دانهدرشتها برخورد قاطع و مقتدرانه داشته باشد.
خطبههای نماز جمعه سرفاریاب؛
امام جمعه سرفاریاب ضمن تأکید بر موضوع صرفه جویی و مصرف بهینه در انرژی و همه کالاها در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: صرفه جویی نه به معنای زندگی در تنگدستی بلکه به معنای مصرف هوشمندانه و جلوگیری از اسراف است.
حجتالاسلام زارعی پور تاکید کرد: حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی هر کدام با صرفه جویی یک لیتر آب یا یک لیتر بنزین در روز میتوانند حمایت بزرگ اقتصادی در شرایط جنگی امروزی را برای کشور داشته باشند.
وی سالروز شهادت امام محمد باقر در ۷ ذی الحجه تسلیت گفت و افزود: پذیرش ولایت و بهره گیری از سرچشمههای نورانی معارف اهل بیت (ع) و پیوستن به برنامه الهی بعثت تا ظهور، قطعا موجب آرامش و سعادت انسان در دنیا و آخرت خواهد بود.
حجتالاسلام زارعی پور با گرامی داشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر، آتش بس و شرایط کنونی در جنگ فعلی را نقشه دشمن برای کاهش تاب آوری، صبر و استقامت مردم و مسئولان و نوعی جنگ ترکیبی عنوان کرد و گفت: پیروزی نهایی ما در این جنگ در گرو استحکام ذهنی، انسجام و اتحاد مردم و مسئولان در کنار قدرت موشکی و نظامی در برابر توطئههای دشمنان است.
زارعی پور در ادامه غنای نفس، بی نیازی دورنی و استغنای قلب را موجب آرامش انسان دانست و افزود: انسانها امروز با توجه به تبلیغات، چشم و هم چشمی ها، تجملات و فراوانیهای بیرونی بیشتر در معرض احساس کمبود قرار دارند و با خیال اینکه هر چه بیشتر داشته باشند، آرامتر میشوند، در پی کسب اموال و مقامهای دنیوی هستند در حالی که غنای حقیقی و آرامش واقعی در این است که انسان اسیر امکانات نباشد و دل به چیزی جز خدا وابسته نباشد.
خطبههای نماز جمعه لیکک ؛
امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر با طرح این پرسش که امروز نائب امام زمان (عج) و رهبر حکیم انقلاب، مهمترین مأموریت مردم را در این نبرد حق و باطل چه میدانند، گفت: رهبر معظم انقلاب چهار مأموریت اصلی را برای مردم در این برهه حساس ترسیم کردهاند.
حجت الاسلام اسماعیل صلواتی نخستین مأموریت را «حضور در میدان» حتی در زمان سکوت نبرد نظامی دانست و افزود: دشمن در زمان آتشبس یا مذاکرات، شرارت خود را به میدان دیپلماسی و رسانه منتقل میکند.
صلواتی «وحدت ملی» را دومین مأموریت برشمرد و اضافه کرد: وحدت، یک وظیفه دینی، ملی و التزامی امنیتی است، بنابراین هر کس در هر جایگاهی باعث ایجاد اختلاف شود، در مسیر منافع دشمن گام برداشته است و ما باید در میانه جنگ ترکیبی، منازعات داخلی را برای عبور از بحران کنار بگذاریم.
امام جمعه شهر لیکک با اشاره به اهمیت «مدیریت مصرف رسانهای» گفت: در جنگ ترکیبی، میدان اصلی نبرد ذهن و باور مردم است و رسانههای دشمن با هدف تخریب روحیه عمومی، تشدید اختلافات، تحریف واقعیتها و ایجاد ناامیدی فعالیت میکنند، لذا باید بدانیم شبکههای ماهوارهای همچون اینترنشنال، بیبیسی و صدای آمریکا، صدای دشمن هستند و نباید به آنها اعتماد کرد.
صلواتی با بیان اینکه اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود و تصور کند ایران در جنگ منطقهای تردید دارد، جنگ آغاز خواهد شد افزود: جریانهای سیاسی نباید تصویری ضعیف از ایران ارائه دهند، چرا که علاقمندی برخی دولتمردان به روابط مجدد با امارات یا ژست میانجیگری قطر، احتمال این خطای محاسباتی را بالا میبرد.
وی با تأکید بر اینکه برای ترامپ، تأسیسات نفتی و گازی اولویت بالاتری نسبت به سران کشورهای عربی دارد، گفت: به صراحت اعلام میکنیم؛ آمریکا، صهیونیستها، سران شکمپرست عرب و دلدادگان به جبهه غرب بدانند که اگر آمریکا مجدداً حمله کند، ملت و نیروهای مسلح ایران، زیرساختهای کشورهای امارات، عربستان، قطر، بحرین و کویت را هدف قرار داده و به آتش میکشند.
وی گفت: هدف نهایی دشمن نابودی ایران است، اما اگر دشمن دست از پا خطا کند، ما منطقه و فراتر از آن را مورد هدف قرار خواهیم داد.
امام جمعه شهر لیکک با بیان اینکه درس بزرگ فتح خرمشهر این است که هزینه مقاومت بهمراتب کمتر از تسلیم است افزود: همانطور که در جنگ ۸ ساله مقاومت کردیم و دشمن را تا بغداد عقب راندیم، امروز نیز تکلیف ما طبق سیره امام حسین (ع)، ایستادگی و مقاومت است.