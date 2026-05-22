به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه بوکان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت سالروز شهادت «رییس جمهور» گفت: هر کسی که به هستی پاک، به دین اسلام و مسلمانان خدمت کند، خداوند پاداش نیکو دهد.

ماموستاعباس احمدی آزادسازی خرمشهر را رخدادی افتخارآمیز خواند وافزود: این پیروزی بزرگ، باعث عزت و سربلندی برای ملت و میهن شد و کسانی که برای آزادی و حفاظت از دین و کیان اسلامی تلاش می‌کنند، خداوند متعال به آنان توفیق دهد.

ماموستا احمدی با اشاره به سوالات مطرح شده درباره قربانی، به تبیین احکام آن پرداخت و اظهار داشت: قربانی کردن در مذهب ما سنت است مگر اینکه کسی آن را بر خود فرض کرده باشد.

امام جمعه بوکان تأکید کرد: پشت سر هم حرف نزنیم، غیبت نکنیم، با کسانی که کدورت داریم کدورت‌ها را برطرف کنیم و زندگی را بر خود، خانواده و دیگران سخت نکنیم.

وی افزود: قربانی، پاکی طینت و ایمان را می‌خواهد، صرف قربانی کردن فقط یک نماد است؛ کسی که قربانی میکند، امروز برای قرابت با خدا، مال خود را قربانی می‌کند تا نشان دهد اگر روز نیاز فرا رسد، حاضر به قربانی کردن خود و خانواده برای دفاع از دین خدا است.