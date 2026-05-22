کنسانتره سازی فولاد شرق خراسان با تزریق ۷۵ میلیون یورو ارز و حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع ریالی، به پیشرفت ۷۷ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت فولاد شرق خراسان گفت: حضور هیئت اعزامی وزارت کار به نمایندگی از مقام عالی وزارت، شامل دکتر نصیری‌ اقدم (دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ های بازنشستگی کشور)، اعضای هیئت نظارت و هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به همراه سرپرست مجتمع فولاد خراسان در محل شرکت فولاد شرق خراسان، نشان‌ دهنده توجه ویژه دولت و وزارتخانه به طرح‌ های توسعه‌ ای صنعت فولاد در شرایط جنگ ظالمانه و تحریم‌ های اقتصادی است.

سیدمحمد رضوی با اشاره به وضعیت این طرح اظهار داشت: این طرح که بیش از ۱۲ سال در منطقه سنگان خواف بلاتکلیف مانده بود، در یک سال گذشته با تغییر رویکرد و حمایت‌ های هدفمند وزارت کار، جان تازه‌ ای گرفته است.

وی به پیشرفت ۷۷ درصدی طرح کنسانتره این شرکت اشاره کرد و افزود: با مدیریت منابع و پیگیری‌ های انجام شده، تاکنون ۷۵ میلیون یورو ارز و حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این طرح تزریق شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد شرق خراسان با اشاره به برنامه‌ ریزی برای تکمیل منابع مورد نیاز طرح از طریق تسهیلات بانکی، ابراز امیدواری کرد که با ادامه حمایت‌ ها، شاهد بهره‌ برداری از این طرح ملی تا پایان سال جاری باشیم.

رضوی بیان داشت: با افتتاح و بهره‌ برداری از این طرح که به عنوان تأمین‌ کننده خوراک بزرگترین کارخانه فولادی شرق کشور شناخته می‌ شود، برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در شهرستان خواف اشتغال‌ زایی ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح‌ های کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نویدبخش توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در مناطق محروم و مرزی کشور است.