رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بیمارستان بزرگ دزفول به پیشرفتهترین دستگاه تشخیص غیرتهاجمی بیماران بدحال با نام «اسکام» (USCOM) مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه با اشاره به تجهیز بیمارستان بزرگ دزفول (گنجویان) به دستگاه اسکام (USCOM) اظهار کرد: این دستگاه جزو پیشرفتهترین تجهیزات تشخیصی دنیا محسوب میشود که به طور ویژه برای نجات بیماران بدحال و بحرینی طراحی شده که در شرایط شوک، سپسیس یا نارسایی احشایی قرار دارند.
وی افزود: دستگاه اسکام به روش غیرتهاجمی و با استفاده از امواج سونوگرافی، وضعیت قلبی-عروقی بیمار را در لحظه نشان میدهد و به پزشکان امکان میدهد تصمیمگیری درمانی دقیق، سریع و بهموقع داشته باشند.
دکتر خسروپناه گفت: این فناوری برای اولین بار در استان خوزستان تأمین شده است و ارزش آن ۱۲ میلیارد تومان است که خیر نیکاندیش دزفولی نیمی از هزینه معادل ۶ میلیارد تومان و دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز نیم دیگر را تقبل کرده است.
وی در ادامه با اشاره به کاربردهای گسترده این دستگاه توضیح داد: اسکام هم برای بیماران بزرگسال، هم برای کودکان و حتی مادران باردار قابل استفاده است. استفاده از آن آسان، راحت و بدون نیاز به اقدامات تهاجمی نظیر کاتتر شریانی است و میتواند با تشخیص و پایش به موقع، جان کودکان در حال مرگ ناشی از شوک را نجات دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: دستگاه اسکام یکی از پیشرفتهترین ابزارهای بالینی است که در تشخیص بیماران بدحال با شرایط شوک و تصمیمگیری درمانی بهموقع، کمک شایانی میکند. این دستگاه به ویژه در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) و نوزادان (NICU) میتواند نجاتبخش باشد.
وی به نقش پررنگ خیرین اشاره کرد و گفت: خیرین سلامت دزفول در یک سال اخیر بیش از یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۶۰ میلیارد تومان) برای اجرای طرحهای درمانی و بهداشتی این دانشگاه اهدا کردهاند. این کمکها شامل ساخت بخش روانپزشکی مردان، دانشکده پزشکی، بخش توانبخشی، چندین پایگاه اورژانس جادهای و مراکز بهداشتی بوده است.
خسروپناه اضافه کرد: تلاش فراوانی برای ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت انجام شده و خیرین در تمامی بخشهای دانشگاه مشارکت دارند تا بتوانیم خدمات باکیفیتتری به مردم ارائه دهیم.