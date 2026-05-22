رئیس پلیس راه خوزستان از ممنوعیت تردد کشاورزان با وسایل نقلیه و ادوات کشاورزی در جادههای پرتردد و بزرگراههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: تراکتورها و ادوات کشاورزی باید تنها در ساعات روز و مسیرهای مشخصشده تردد کنند و از ورود به جادههای پرتردد و بزرگراهها پرهیز کنند.
وی افزود: همچنین نصب تجهیزات ایمنی مانند علائم هشداردهنده، چراغ عقب (رفلکتور شبرنگ) و استفاده از پرچم قرمز در انتهای بار یا ادوات کشیدهشده الزامی است.
سرهنگ حسنوند به کشاورزان توصیه کرد از حمل نفرات اضافی بر روی تراکتور خودداری کنند و هنگام تردد در جادههای روستایی یا بینروستایی در سمت راست مسیر حرکت کنند و در صورت خرابی یا توقف در مسیر، نسبت به ایمنسازی محل توقف اقدام کنند.
طی چند روز اخیر ۱۰ نفر در محورهای آغاجاری و بهبهان بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند.