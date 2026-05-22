همزمان با سراسر کشور، فرآیند ثبت‌نام پایه اول ابتدایی در استان یزد کلید خورد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از امروز اول خرداد همزمان با سراسر کشور در استان یزد آغاز شده است و تا ۱۰ تیر ادامه خواهد داشت.

مهدیه آزادی افزود: در سال تحصیلی جدید نوآموزان متولد دوم مهرماه ۹۸ الی اول مهرماه ۹۹ می‌توانند در پایه اول ابتدایی ثبت نام کنند و هیچ دانش آموزی بدون سنجش سلامت وارد پایه اول ابتدایی نمی‌شود؛ به عبارتی تنها شرط ورود به پایه اول دبستان سنجش سلامت دانش آموزان است.

وی ضمن اشاره به این که یزد یک استان مهاجرپذیر است، گفت: طبق آمار اداره ثبت احوال، پیش‌بینی می‌شود امسال در حدود ۲۰ هزار دانش آموز پایه اول ثبت نام کنند، اما از آنجایی که استان یزد مهاجر پذیر است احتمال تغییر این آمار وجود دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: مدارس موظف هستند بر اساس محدوده محل سکونت، دانش آموز را ثبت نام کنند. این محدوده بندی توسط ادارات نواحی و مناطق تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته است.