امتحانات خردادماه امسال در تمامی مدارس استان سمنان به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: ستاد امتحانات استان پیش از این با تأیید شورای تأمین، تمهیدات لازم برای برگزاری حضوری را فراهم کرده بود، اما به احترام مطالبات عمومی و با هدف کاهش فشار روانی در آستانه آزمونهای پایانی، تصمیم نهایی بر غیرحضوری شدن امتحانات گرفته شد.
مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید کردهاند که این تصمیم با مشورت جمعی استانی و با در نظر گرفتن شرایط مشابه با سایر استانها اتخاذ شده تا دانشآموزان سمنانی نیز از عدالت آموزشی در سطح ملی برخوردار شوند.
جزئیات شیوه برگزاری و دستورالعمل فنی امتحانات غیرحضوری به زودی از طریق درگاههای رسمی اداره کل و واحدهای آموزشی اعلام خواهد شد.