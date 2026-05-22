به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: ستاد امتحانات استان پیش از این با تأیید شورای تأمین، تمهیدات لازم برای برگزاری حضوری را فراهم کرده بود، اما به احترام مطالبات عمومی و با هدف کاهش فشار روانی در آستانه آزمون‌های پایانی، تصمیم نهایی بر غیرحضوری شدن امتحانات گرفته شد.

مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید کرده‌اند که این تصمیم با مشورت جمعی استانی و با در نظر گرفتن شرایط مشابه با سایر استان‌ها اتخاذ شده تا دانش‌آموزان سمنانی نیز از عدالت آموزشی در سطح ملی برخوردار شوند.

جزئیات شیوه برگزاری و دستورالعمل فنی امتحانات غیرحضوری به زودی از طریق درگاه‌های رسمی اداره کل و واحدهای آموزشی اعلام خواهد شد.