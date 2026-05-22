رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش از اهدای ۴۵ سری جهیزیه با مجموع اعتبار ۲۹ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال به نوعروسان زیرپوشش این نهاد حمایتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین نظری یکی از فعالیت‌های اساسی کمیته امداد را تحکیم بنیان خانواده‌ها و کمک به ازدواج نوعروسان زیرپوشش این نهاد دانست و بیان کرد: کمیته امداد شوش با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از زوج‌های جوان نیازمند، سال گذشته ۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش اهدا کرد.

وی با اشاره به فرآیند اهدای جهیزیه به زوج‌های نیازمند افزود: درخواست جهیزیه از طریق سامانه هوشمند امداد (سها) ثبت و پس از بررسی، هدیه ازدواج به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال برای هر نوعروس واجد شرایط پرداخت می‌شود.

نظری با بیان اینکه رویکرد این نهاد برای تامین جهیزیه تغییر کرده است، گفت: برای رعایت هرچه بیشتر کرامت خانواده‌ها، فرآیند تامین جهیزیه اکنون به‌صورت نرم‌افزاری و از طریق سامانه تعریف‌شده انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد شوش افزود: زوج‌های جوان در این روش می‌توانند از طریق سکو‌های معتبر خرید آنلاین، اقلام مورد نیاز خود شامل یخچال، اجاق‌گاز، تلویزیون، ماشین لباسشویی و دیگر لوازم ضروری را از میان برند‌های ایرانی انتخاب کنند.

نظری ادامه داد: در این روش، نه‌تنها انتخاب برند، مدل و رنگ کالا بر عهده خود زوجین است، بلکه کالا‌های انتخابی بدون واسطه و به‌صورت رایگان تا منزل افراد ارسال می‌شوند، همچنین اعتبار مورد نیاز، از محل بودجه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد به‌طور مستقیم در «کیف پول جهیزیه» زوجین شارژ می‌شود تا مددجویان با آزادی عمل، کالای متناسب با سلیقه خود را تهیه کنند.

وی ضمن تجلیل از همراهی همیشگی خیران، از عموم شهروندان نیکوکار درخواست کرد با توجه به در پیش بودن عید سعید قربان، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به‌منظور توزیع بین مددجویان به کمیته امداد شوش تحویل دهند.

رئیس کمیته امداد شوش اظهار کرد: خیران و شهروندان نیک‌اندیش می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۶۰۵ به نام کمیته امداد شوش، کد دستوری #۱*۰۶۱۱۵*۸۸۷۷* و یا سامانه پرداخت آنلاین https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۸۱/۱۸۲۱۰ به نیازمندان شهرستان اهدا کنند.

کمیته امداد شهرستان شوش ۲ هزار و ۹۰۰ خانواده با جمعیت هفت هزار و ۵۰۰ نفر را زیرپوشش خدمات خود دارد.