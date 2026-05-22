

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان مهریز، وضعیت شاخص‌های جمعیتی و اقدامات حمایتی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در سال گذشته گفت: شهرستان مهریز در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه اول استان در حوزه جوانی جمعیت شده و با ثبت نرخ باروری ۲.۷۱، بالاترین عملکرد را در میان شهرستان‌های استان داشته است.

فاطمه دانش یزدی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته امیدآفرین بوده، اما تا نقطه ایده‌آل فاصله داریم، افزود: صف‌های طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات و چالش‌های واگذاری زمین از جمله موانع اصلی است که امیدواریم با حمایت فرماندار و مسئولان مربوطه، روند رسیدگی به آنها شتاب بیشتری بگیرد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های موفقی نظیر «هزار روز خوب زندگی» (بیمه سلامت)، طرح «فتحان» (بسیج و علوم پزشکی) و آموزش مدرسین راهبران امید آینده به عنوان گام‌های مؤثری در حوزه فرهنگ‌سازی یاد کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی و کنشگران اجتماعی محقق شده است.

فرماندار مهریز نیز با اشاره به اهمیت سند چشم‌انداز جوانی جمعیت گفت: مقرر شده است این سند به‌زودی در سطح شهرستان تشریح و اجرایی شود. وی در خصوص تسهیلات بانکی تصریح کرد: برای پیگیری جدی آخرین وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، شورای هماهنگی بانک‌های استان به شهرستان دعوت خواهند شد.

عسکرزاده از کاهش چشمگیر صف انتظار واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته در آماده‌سازی اراضی، واگذاری زمین به واجدین شرایط تا هفته دولت سال جاری نهایی خواهد شد.

فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز هم در این جلسه ضمن تحلیل آمار‌های جدید، اظهار داشت: نرخ باروری کلی در شهرستان ۲.۲ است، اما آنچه جای نگرانی دارد، روند کاهشی نرخ باروری به‌ویژه در مناطق روستایی است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری و مداخلات مؤثر است.