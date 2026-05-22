ارتباطات تلفنی و اینترنتی در صالح آباد که به علت وقوع سیلاب قطع شده بود، به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار صالح‌ آباد گفت: وقوع سیلاب در مسیر جاده‌ روستای یخک به صالح‌ آباد، منجر به آسیب دیدگی زیرساختهای ارتباطی منطقه و قطعی گسترده خدمات تلفنی و اینترنتی در منطقه شده بود که پس از حدود ۱۰ ساعت اختلال، ارتباطات تلفنی و اینترنتی در سطح شهرستان صالح آباد دوباره برقرار شد.

محمد شاهرخی افزود: پس از وقوع این حادثه، بلافاصله تیم‌ های عملیاتی مخابرات به منطقه اعزام شدند و با وجود شرایط دشوار جوی، روند تعمیرات با دقت و سرعت بالا انجام شد.