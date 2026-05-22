به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزم‌آرا معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، همزمان با هفته ملی سلامت در منزل ابوالفضل پیشه‌ور، قهرمان طلایی بوکس آسیا و جهان، حضور یافت و از این ورزشکار افتخارآفرین تجلیل کرد.

در این دیدار که با استقبال گرم خانواده پیشه‌ور همراه بود، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ماکو، معاونین آموزشی و پرورشی و مدیر دبیرستان شهید چمران نیز حضور داشتند.

رزم‌آرا در سخنان خود ضمن ابلاغ پیام تبریک مدیرکل آموزش و پرورش استان، به تفکیک مفهوم قهرمانی از پهلوانی پرداخت و تصریح کرد:در مورد هر قهرمانی نباید گفت پهلوان است و هر پهلوانی هم لزوماً قهرمان نیست؛ آنچه یک قهرمان را به پهلوان واقعی بدل می‌سازد، اخلاق، منش و فروتنی اوست.

وی افزود: موفقیت‌های ورزشی هرچند درخشان، بدون همراهی با ویژگی‌های اخلاقی و منش پهلوانی، ناقص خواهد ماند و جامعه بیش از قهرمان، به پهلوان نیاز دارد؛ کسی که در اوج افتخار، فروتن و متعهد بماند.

مدیر آموزش و پرورش ماکو نیز در این دیدار با تأکید بر اخلاق و انسانیت به‌عنوان بن‌مایه اصلی تربیت، از ارزش‌های معنوی و ایثارگری سخن گفت و با اشاره به ادای احترام و بوسه‌ی ابوالفضل بر کیفِ دانش‌آموزانِ شهیدِ مدرسه شجره طیبه میناب، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و احترام در میان نسل جوان تأکید کرد.