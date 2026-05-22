براساس اعلام شرکت آبفای قم فردا شنبه ۲ خرداد جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان خیابان‌های حجتیه، معلم غربی. خیابان ارم از چهار راه شهدا تا حرم مطهر به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ،بنیاد خیابان ایثار کوچه۱۵، از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۵ فردا شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهر‌ها و روستا‌های استان است.