در ادامه مسابقات آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا سیفی طلایی شد و روح الله رستمی به نشان برنز دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در دومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری که در الجزایر در حال برگزاری است، علیرضا سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم امروز جمعه به روی تخته رفت و در حرکت‌های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۱۸۳ و ۱۸۸ کیلوگرم شد و توانست به نشان طلا دسته ۶۵ کیلوگرم دست پیدا کند.

در ادامه این مسابقات، روح اله رستمی ملی پوش دسته ۸۸ کیلوگرم در حرکت اول خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت‌های دوم و سوم به ترتیب وزنه‌های ۱۸۰ و ۱۹۰ کیلوگرم را بالای سر برد و با ثبت رکورد ۵۴۰ کیلوگرم نشان برنز مجموع را کسب کرد.

پیش از این مهدیه محمدیان در دسته ۵۵ کیلوگرم به نشان برنز و نقره مجموعه مسابقات و علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم به نشان برنز و در مجموع حرکت‌ها به نشان طلا دست پیدا کردند.

مسابقات پاراوزنه برداری آزاد الجزایر تا سوم خرداد ادامه دارد.



کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.