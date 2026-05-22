به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ فاروقی اخپلواک سخنگوی استانداری بغلان امروز اعلام کرد: در پی جاری شدن سیلاب‌ها در بخش‌هایی از این استان دست‌کم ۱۵ نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و حدود ۲۰۰ خانه مسکونی آسیب دیده یا ویران شده است.

وی افزود: این سیلاب‌ها در شهرستان‌های برکه، بغلان مرکزی، دند غوری و دهنه‌غوری روی داده است.

این مقام محلی گفت: اداره محلی با هماهنگی موسسات امدادرسان در تلاش است تا کمک‌های فوری را به آسیب‌دیده‌گان برساند.

همچنین جاری شدن سیل در استان بدخشان نیز دو کشته برجای گذاشت.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امروز در رشته پیام‌هایی اعلام کرد: نیرو‌های افغان در شهر قندوز مرکز استان قندوز افغانستان، ده‌ها نفر را از جمله زنان و کودکان از میان سیل نجات دادند.