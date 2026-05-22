پخش زنده
امروز: -
سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد: سال گذشته میلادی نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر افغان بازگشته از ایران کمک دریافت کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرده که در سال گذشته بیش از ۲۹۳ هزار مهاجر افغان بازگشته از ایران را با کمکهای بشردوستانه پس از ورود حمایت کرده است.
این سازمان در گزارشی افزود: از میان این بازگشت کنندگان، بیش از ۴۵ هزار فرد آسیب پذیر بوده که نیاز به حمایتهای ویژه داشتهاند.
سازمان ملل متحد قبل از این اعلام کرده بود حدود ۲/۷ میلیون افغان پیشبینی میشود که در سال جاری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردند.
این سازمان همچنان از کمک ۵۲۹ میلیون دلار به افغانستان خبر داده و گفته بود روند کمکرسانی برای رسیدگی به نیازهای میلیونها افغان که قرار است از ایران و پاکستان بازگردند، آغاز شده است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۶ میلیون افغان به کشورشان برگشتهاند.