به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای نظارت بر وضعیت واحد‌های صنعتی و مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست، سعید موسوی، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به همراه میثم رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خوی، در روز تعطیل از صنایع و مناطق این شهرستان بازدید کردند.

این بازدید‌های میدانی بر صنایع کانی غیرفلزی از جمله واحد‌های گچ، کارخانه نمک، واحد بازیافت تایر، واحد فرآوری فلزات و واحد تولید سیلیس متمرکز بود.

در این بررسی‌ها، عملکرد فیلترها، نحوه مدیریت پسماند‌ها و سیستم دفع پساب واحد‌ها از نظر فنی ارزیابی شد و تذکرات لازم جهت رفع نواقص به مدیران مربوطه ابلاغ شد.

سعید موسوی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست تعطیل‌بردار نیست، اظهار داشت: صنایع موظف به رعایت همیشگی استاندارد‌های زیست‌محیطی هستند و نظارت ما نیز بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: هرگونه کوتاهی در مدیریت پسماند و پساب، سلامت عمومی و منابع طبیعی را به خطر می‌اندازد و در این بازدید، اکثر واحد‌ها همکاری لازم را داشتند.