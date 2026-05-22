پخش زنده
امروز: -
در این آئین سرهنگ اقبالی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه کهگیلویه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه در حسینیه سپاه این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماهیت سازمانهای رسالتمحور گفت: در نهادهایی که مبتنی بر تکلیفگرایی فعالیت میکنند، مسئولیت بسیار سنگین است، زیرا فردی که در جایگاه مدیریت، فرماندهی یا مسئولیت قرار میگیرد، هم در برابر خداوند، هم در برابر مردم و هم در برابر خود مسئول است.
سرهنگ سعید برومندزاده، افزود در این نگاه، مسئولیت صرفاً یک جایگاه اداری نیست، بلکه امانتی الهی برای خدمت به مردم و وسیلهای برای تقرب به درگاه خداوند محسوب میشود، موضوعی که در تعالیم اسلامی و بهویژه در نهجالبلاغه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
سرهنگ برومندزاده با اشاره به برخی آموزههای نهجالبلاغه درباره مسئولیتپذیری اضافه کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبهها و نامههای مختلف به کارگزاران خود سفارش میکنند که در قبال مردم و شهرها مسئول هستند و باید شب و روز خود را در خدمت مردم قرار دهند.
وی اضافه کرد: حفظ امانت مسئولیت کار دشواری است و مدیران و مسئولان باید همواره نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، چرا که طبق روایات، هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد، در قیامت نسبت به آن مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مدیران باید عدالت، خدمترسانی و انجام درست وظایف را در اولویت قرار دهند، گفت: اگر مدیری وظایف خود را به درستی انجام دهد و عدالت را در میان مجموعه تحت مدیریت خود رعایت کند، از این مسئولیت سربلند بیرون خواهد آمد.
برومندزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خدمات فرمانده پیشین سپاه کهگیلویه افزود: سرهنگ پوربهشت با روحیه جهادی، اخلاص، تواضع و تلاش شبانهروزی در طول سالهای خدمت خود در مسیر تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم نقشآفرینی کرده است.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود اینکه معمولاً افراد پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته میشوند، اما به دلیل نیاز سازمانی، ایشان سه سال بیشتر نیز در خدمت مجموعه سپاه بودند و خدمات ارزشمندی ارائه کردند.
وی با تأکید بر اینکه در سپاه مفهوم بازنشستگی به معنای کنارهگیری از خدمت وجود ندارد، تاکیدکرد: پیشکسوتان سپاه همچنان به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف حضور دارند و تجربیات خود را در اختیار مجموعه قرار میدهند.
برومندزاده همچنین با اشاره به معرفی فرمانده جدید سپاه کهگیلویه گفت: سرهنگ اقبالی فرمانده جدید سپاه ناحیه کهگیلویه از نیروهای رشد یافته در همین مجموعه است و در مسئولیتهای مختلف مدیریتی و عملیاتی در سپاه خدمت کرده و تجربه ارزشمندی در این حوزه دارد.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نخستین انتظار از فرمانده جدید سپاه شهرستان، خدمت به مردم است، ادامه داد: مردم کهگیلویه مردمی شجاع، ایثارگر و وفادار به انقلاب هستند و خدمت به این مردم باید در اولویت برنامههای فرمانده جدید قرار گیرد.
سرهنگ برومندزاده افزود: توجه ویژه به جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا، ارتقای معنویت در میان کارکنان و بسیجیان، تقویت توان رزمی، سازماندهی و انسجام بسیج و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله مهمترین مأموریتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر تعامل سازنده با مسئولان و دستگاههای اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: سپاه نهادی فراگیر برای خدمت به مردم است و باید با همه مجموعههای اجرایی و اقشار مختلف جامعه تعامل و همکاری داشته باشد.
امام جمعه دهدشت هم در این آئین با بیان اینکه سپاه پاسداران مولود انقلاب شکوهمند اسلامی و ضامن بقای آن است، گفت: اگر سپاه نبود، کشور، انقلاب و اسلام در برابر توطئههای دشمنان حفظ نمیشد و امروز برای همگان روشن است که فرزندان غیور این مرزوبوم در سپاه پاسداران، با روحیه شهادتطلبی و ایستادگی در خط مقدم، دشمنان استکباری را در پیشبرد اهداف خود ناکام گذاشتهاند.
حجتالاسلام علی وحدانیفر ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ پوربهشت فرمانده پیشین سپاه کهگیلویه، عملکرد وی را در حوزههای اخلاقی، جهادی و امنیتی ستودنی خواند و گفت: مدیریت و تدبیر سرهنگ پوربهشت در شورای تأمین شهرستان در مواجهه با حوادث و چالشهای اخیر، نقشی کلیدی در حفظ امنیت و آرامش پایدار در کهگیلویه داشت.
حجتالاسلام وحدانیفر در ادامه با خوشآمدگویی به سرهنگ «اقبالی»، فرمانده جدید سپاه کهگیلویه، با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان «معبر شهیدان»، افزود: کهگیلویه وارث خون شهدای گرانقدر است.
وی ادامه داد: امید است سرهنگ اقبالی با بهرهگیری از تجربیات ارزنده و شناخت دقیق از منطقه، در مسیر اعتلای نظام اسلامی و خدمت به مردم این دیار موفق باشد.
فرماندار شهرستان کهگیلویه نیزدر این مراسم با اشاره به وضعیت امنیت و آرامش در کهگیلویه کفت: آرامش امروز شهرستان حاصل همدلی و همکاری مجموعه مسئولان، از جمله اعضای شورای تأمین، شورای اداری، ائمه جمعه و جماعات و همچنین همراهی مردم منطقه است.
ایرج کاظمی جو، افزود: اگر این هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهویژه در میان اعضای شورای تأمین که بدون توجه به منافع شخصی برای خدمت به مردم تلاش میکنند، وجود نداشت، دستیابی به چنین سطحی از آرامش و ثبات ممکن نبود.
کاظمیجو افزود: اگر این تعامل و همدلی که این روزها در عرصههای مختلف از جمله میدان، خیابان و دیپلماسی شکل گرفته، در سراسر کشور تداوم یابد، هیچ قدرتی نخواهد توانست ناامنی یا اختلالی در جایجای ایران اسلامی ایجاد کند.
سیدعلیاصغر پوربهشت، فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه، در این آئین: دفاع مقدس و مسیر نورانی ایستادگی و بصیرت همواره الهامبخش همه ما بوده است.
سرهنگ پوربهشت ادامه داد: حضور مؤثر و همراهی همه دستگاههای متولی و مسئولان در پیشبرد برنامهها تعیینکننده بوده است.
فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه همچنینبا اشاره به برنامههای جهادی و اقدامات انجامشده در سطح شهرستان اضافه کرد: اگر کاری انجام شده، نتیجه تلاش جمعی و همراهی همکاران و خانوادههای شهدا است .
در پایان این مراسم سرهنگ اقبالی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه دهدشت معرفی و از خدمات سیدعلیاصغر سرهنگ پوربهشت فرمانده سابق ناحیه این شهرستان قدردانی و شد.
همچنین در حاشیه این آئین تودیع و معارفه سالن سالن چند منظوره سردار سلیمانی با هزینه ۲ میلیاردتومان به همراه ساختمان دارالقران بسیج دهدشت و دو باب سالن با زیربنای ۲۰۰ متر افتتاح شد.