سومین دیدار از رقابتهای بسکتبال انتخابی باشگاههای غرب آسیا با برتری استقلال برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رقابتهای بسکتبال انتخابی باشگاههای غرب آسیا که از دوشنبه گذشته با حضور سه تیم استقلال تهران، پالایش نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم و با نام شهدای میناب در کرج آغاز شد،با برگزاری دیدار سوم پیگیری شد که طی آن تیمهای استقلال و نفت زاگرس جنوبی جهرم رو در روی هم قرار گرفتند.
در این دیدار تیم استقلال با نتیجه ١٠٢ بر ٩٥ حریف خود را شکست داد. این دومین برد استقلال در رقابتهای سه گانه بود.
استقلال پیش از این و در دومین دیدار مسابقات انتخابی باشگاههای غرب آسیا که چهارشنبه گذشته برگزار شد، برابر نفت آبادان پیروز شده بود.
همچنین روز دوشنبه و در روز نخست رقابتهای انتخابی باشگاههای غرب آسیا، نفت آبادان در مصاف با نفت زاگرس جنوبی جهرم پیروز شده بود.
رقابتهای سه گانه انتخابی باشگاههای غرب آسیا روز شنبه با برگزاری چهارمین دیدار پیگیری میشود.
برنامه دیدارهای گروهی به این شرح است:
شنبه ۲ خرداد
پالایش نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم
یکشنبه ۳ خرداد
استقلال تهران - پالایش نفت آبادان
دوشنبه ۴ خرداد
نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران