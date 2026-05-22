به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «مهدی المشاط» با هشدار درباره پیامد‌های هرگونه «تجاوز جدید آمریکایی یا صهیونیستی» علیه یمن یا منطقه تصریح کرد که هر نوع تنش‌آفرینی احتمالی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

المشاط با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی-آمریکایی دیگر طرح «اسرائیل بزرگ» را پنهان نمی‌کند، افزود: جنگ علیه ایران با هدف از میان برداشتن «بزرگ‌ترین مانع» در برابر طرح‌های رژیم صهیونیستی در منطقه صورت می‌گیرد.

وی همچنین با هشدار درباره «تجاوزات صهیونیستی علیه دو ملت فلسطین و لبنان» از دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا به جای اکتفا به صدور بیانیه‌های محکومیت، گام‌های عملی و ملموسی را برای توقف جنایات صهیونیست‌ها بردارند.