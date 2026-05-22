امامان جمعه شهرهای مختلف استان در خطبه های نماز از رشادت و ایستادگی ملت سخن گفتند و خواستار رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم شدند.

رشادت و ایستادگی ملت و رسیدگی به مشکلات اقتصادی در خطبه های نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به ۸۳ شب میدان داری مردم گفت : تا انتقام خون امام شهید و دیگر شهدای مان گرفته نشود بعثت خونخواهی مردم ادامه دارد.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس گفت : آنچه نزد پروردگار ارزش و جایگاه واقعی دارد، تقوا، اخلاص، نیت پاک و روح بندگی انسان‌هاست.

امام جمعه علی آباد کتول گفت : حضور مردم در میدان ها حمایت از ولایت فقیه است.

امام جمعه بندرگز گفت : دشمنان نظام ، ایران و اسلام حق دخالت در امور کشور را ندارند .

امام جمعه کردکوی ضمن گرامیداشت دومین سالگرد شهداء خدمت مبارزه با فساد ، دشمن شناسی، و خستگی ناپذیری ، را از ویژگی های بارز آیت الله رئیسی دانست.

امام جمعه مینودشت با اشاره به فرارسیدن دهه امامت و ولایت و اعیاد قربان و غدیر گفت: به برکت وجود ولی فقیه توانستیم هیمنه آمریکای جنایتکار را بشکنیم.

امام جمعه شهرستان آق‌قلا درباره گرانی های اخیر و فشار اقتصادی بر مردم سخن گفت و تاکید کرد این مشکلات باید با سرعت و دقت بررسی و حل شود.

آخوند رهبر امام جمعه اهل سنت آق‌ قلا بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق با آغاز فصل گرما تأکید کرد.

امام جمعه کلاله: با اشاره به مجاهدت مردم در سه ماه اخیر گفت : همگان باید قدر این مردم را باید بیش از پیش بدانیم.



امام جمعه اهل سنت کلاله همگان را به داشتن صبر و بردرباری توصیه کرد.امام جمعه گالیکش با اشاره به فرا رسیدن عید قربان ، گفت : همه ما در فواصل مختلف زمانی مورد آزمون الهی قرارمیگیریم .

امام جمعه نگین شهر با اشاره به فرا رسیدن ایام فریضه حج گفت حج تجلی گاه انسان کامل است .

امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: وحدت و انسجام بزرگترین سلاح ایرانیان در برابر دشمنان جمهوری اسلامی ایران است .

امام جمعه موقت شهر خان ببین سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و همچنین عید سعید قربان را گرامی داشت.

امام جمعه شهر انبارالوم شهید رئیسی را مدیر میدانیِ دلسوز توصیف کرد که با حذف فاصله میان میز خدمت و درد مردم همواره در کنار سیل‌زدگان و دردمندان حاضر بود.

امام جمعه شهردوزین گفت:ایرانیان با عزت و افتخار توانستند ساختار قدرت جهانی را به‌گونه‌ای کم‌سابقه تغییر دهند.