به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر مجمع جهانی اهلبیت (ع) در امامزاده محمد عابد (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و بر نقش احیاگری امام خمینی (ره) در عرصه دین و سیاست تأکید کرد.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) دین را به متن زندگی بازگرداند، افزود: امام خمینی (ره) نقش احیاگر دین را ایفا کرد و به ما آموخت که در برابر ستم و ظلم بایستیم. ایشان تأکید میکردند که قیام کربلا نیز یک حرکت سیاسی بود تا دین در متن زندگی مردم حضور یابد.

او همچنین با تأکید بر نقش سیاسی دین، گفت: دین در متن زندگی حضور دارد و کربلا نیز حادث‌های کاملاً سیاسی بود. امروز در دانشگاه‌های بزرگی مانند هاروارد و آکسفورد، بحث تأثیرگذاری دین در عرصه‌های اجتماعی مطرح است.

آیت الله رمضانی با اشاره به دو نوع قیام فردی (توحید) و اجتماعی (عدالت) افزود: امروز شاهد بی عدالتی عظیمی در جهان هستیم؛ ۱۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ۹۰ درصد جمعیت جهان است و ۹۰ درصد ثروت در اختیار ۱۰ درصد قرار دارد. این همان بردگی مدرن توسط سارقان بین المللی است.

دبیر مجمع جهانی اهلبیت (ع) با یادآوری توطئه‌های دشمنان از روز پس از پیروزی انقلاب (۲۳ بهمن ۱۳۵۷) تا فتنه‌های اخیر (۱۴۰۱) گفت: خون رهبر شهید و ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه، جهان را متحول خواهد کرد. شهادت بعثتی تحول آفرین برای رسیدن به عزت، استقلال، مقاومت و پیروزی در برابر استکبار ایجاد خواهد کرد.

آیت الله رمضانی ابراز داشت: امروز ایران به متن تحولات جهانی وارد شده است؛ این به برکت فهم عمیق از دین و عمل به نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر است. این بعثت مردمی معجزه آسا، نظام جمهوری اسلامی با همین بعثت بیمه شد.