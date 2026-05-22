پخش زنده
امروز: -
کمیتههای ملی پارالمپیک ایران و روسیه، تفاهمنامه توسعه همکاری دوجانبه امضا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در جریان سفر غفور کارگری به روسیه که به منظور حضور در مراسم سیاُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه صورت گرفته است، دیداری با رییس کمیته ملی پارالمپیک این کشور نیز انجام شد.
در این دیدار غفورکارگری با پاول روژکوف همتای روس خود، پیرامون زمینههای مشترک همکاری در خصوص توسعه ورزشهای پارالمپیکی در کشورهای ایران و روسیه گفتوگو و تبادل نظر کردند.
گسترش همکاری در زمینههای علمی، آموزشی و آکادمیک، برپایی کمپهای مشترک تمرینی، تبادل مربی، مدرس و کادر فنی و برگزاری دیدارهای دوستانه میان تیمهای ملی از دیگر موضوعات گفتوگو میان دو طرف بود.
از دیگر محورهای مورد اشاره در تفاهم نامه منعقد شده میان ایران و روسیه میتوان به همکاری برای تاسیس مرکز آموزشی و علمی، تبادل اطلاعات در خصوص یافتههای علم ورزش، پزشکی و مدیریت ورزش، همکاری در تامین و تولید تجهیزات ورزشی، همکاری در توسعه ورزش بانوان، تبادل تجربیات در زمینه تمرینات ورزشی و همکاری به منظور انجام پروژههای مشترک تحقیقاتی اشاره کرد.