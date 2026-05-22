دولت مالزی ثبت‌نام و فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال را در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب ممنوع کرد و پلتفرم‌ها را موظف به برچسب‌گذاری محتوای جعلی و احراز هویت تبلیغ‌دهندگان نمود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مالزی از اواخر خرداد ۱۴۰۵ قوانین سختگیرانه‌تری را برای استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی اجرا می‌کند. هدف این مقررات، مسدودسازی دسترسی کاربران کمتر از ۱۶ سال به محتوای خطرناک در فضا‌های آنلاین است.

به نقل از گزارش رویترز، کمیسیون ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال مالزی اعلام کرده که تمام پلتفرم‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب موظف هستند فرایند ثبت‌نام و مدیریت حساب کاربران زیر ۱۶ سال را محدود کنند. همچنین سامانه‌های گزارش تخلف، پاسخگویی به کاربران و محتوای دستکاری‌شده یا جعلی نیز باید برچسب‌گذاری شوند.

مقامات مالزی سال‌هاست که نسبت به افزایش محتوای آسیب‌زا هشدار می‌دادند؛ از جمله قمار آنلاین، کلاهبرداری، سوءاستفاده از کودکان، قلدری سایبری و محتوای توهین‌آمیز نژادی، مذهبی یا سلطنتی. این کشور قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۵ سامانه رسمی احراز سن کاربران را نیز راه‌اندازی کند.