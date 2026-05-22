مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد گفت: داوطلبان با اهدای ۸۲ هزار و ۸۰۰ سیسی خون، جلوهای از خدمت بیمنت و روحیه نوعدوستی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با اشاره به اجرای برنامههای اهدای خون در قالب طرح «حمایت ماندگار» گفت: اعضا و داوطلبان هلالاحمر همواره در میدان خدمت حضور دارند و این بار نیز با مشارکتی ارزشمند در اهدای خون، بار دیگر نقش مهم خود در کمک به نجات جان بیماران را نشان دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: در جریان اجرای این طرح در اردیبهشتماه سال جاری، داوطلبان هلالاحمر استان یزد موفق شدند مجموعاً ۸۲ هزار و ۸۰۰ سیسی خون اهدا کنند که این اقدام انساندوستانه میتواند در تأمین نیاز مراکز درمانی و نجات جان بیماران نقش مؤثری ایفا کند.
عشقی با تأکید بر فرهنگ خدمت بیمنت در میان اعضای این جمعیت افزود: هلالاحمر همواره در میدان خدمترسانی به مردم حضور دارد و داوطلبان این مجموعه با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، در کنار سایر برنامههای امدادی و اجتماعی، در حوزههای سلامتمحور همچون اهدای خون نیز پیشگام هستند.
طرح «حمایت ماندگار» یکی از برنامههای مهم سازمان داوطلبان هلالاحمر برای ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه است و خوشبختانه در استان یزد با استقبال خوب اعضا و داوطلبان روبهرو شده است.