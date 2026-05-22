اتابک نادری و کوروش سلیمانی به تماشای نمایش‌های «ذرات آشوب» و «بی‌هوده» نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چند اجرای جدید در مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته است و کوروش سلیمانی مدیر مجموعه تئاترشهر به تماشای نمایش «بی‌هوده» به نویسندگی و کارگردانی یاسین رضوانی و تهیه‌کنندگی محمد قدس نشست که از شامگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت اجرای خود را در مجموعه تئاتر شهر، سالن قشقایی آغاز کرد. همینطور اتابک نادری مدیرکل اداره هنر‌های نمایشی به تماشای نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی نشست که در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته است.

کوروش سلیمانی مدیر مجموعه تئاتر شهر از جمله حاضران در شب اول اجرای نمایش «بی‌هوده» بود. وی پس از تماشای این اجرا روی صحنه آمد و ضمن قدردانی از حضور پرشور مخاطبان گفت: من شخصاً به عنوان یک هنرمند نه صرفاً رئیس مجموعه، معتقدم تئاتر باید همیشه جاری باشد و یکی از دلایل مهم آن حضور شما تماشاگرانی است که همواره کنار تئاتر ایستاده‌اید. روی صحنه بودن تئاتر اتفاق ارزشمندی است و می‌تواند در حد خود به رویایی‌تر شدن حال ملت و سرزمین ما کمک کند.

وی افزود: برنامه جمعه‌های تئاتر از هفته گذشته آغاز شده است؛ هفته قبل فیلمی درباره بهرام بیضایی نمایش دادیم و فردا نوبت شماست. اگر تمایل داشته باشید می‌توانید بیایید و نظرات‌تان را درباره اینکه از تماشاخانه‌ها چه انتظاری دارید یا چه خلأ‌هایی وجود دارد، مطرح کنید. مطمئن باشید هر کسی که خیر مردم را بخواهد، با ادامه جریان تئاتر و روی صحنه بودن آن مخالف نیست. تماشاگران در همه این سال‌ها ثابت کرده‌اند که بزرگ‌ترین حامی ما هستند. در این روز‌های سخت صمیمانه از شما تشکر می‌کنم؛ بار‌ها گفته‌ام حتی اگر یک نفر در پنجاه سال گذشته فقط یک نمایش در تئاتر شهر دیده باشد، او جزئی از خانواده تئاتر است. تئاتر متعلق به شماست.

در این نمایش (به ترتیب ورود به صحنه) محمد شاکری، دلارام ابوحمزه، یاسین رضوانی و سیدجواد یحیوی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «بی‌هوده» از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۱۵ در مجموعه تئاتر شهر، سالن قشقایی روی صحنه رفته است.

«بی‌هوده» پیش‌تر در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان اثر برگزیده معرفی شد و جایزه بهترین نمایشنامه این دوره از جشنواره را نیز کسب کرد. این اثر همچنین موفق به دریافت تقدیر بازیگر مرد شد و در بخش کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه بود.

خلیج فارس دیگر یک جغرافیا نیست، بلکه هویت ماست

اتابک نادری مدیرکل هنر‌های نمایشی نیز در حاشیه تماشای تئاتر «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی ضمن تأکید بر نقش هنر در شرایط جنگی کشور، به تبیین جایگاه خلیج فارس به عنوان هویت ملی، وظیفه هنرمندان در تقویت تاب‌آوری و نیز استقبال شگفت‌انگیز مردم از تئاتر در شرایط محدودیت‌های فضای مجازی پرداخت.

نادری با اشاره به ویژگی‌های نمایش «ذرات آشوب» گفت: «ذرات آشوب» اولین کار مشترک اداره‌کل هنر‌های نمایشی، انجمن هنر‌های نمایشی ایران و کارگاه تئاتر سوره محسوب می‌شود. با توجه به شرایط حس و حالی که در جامعه هست و ما در شرایط ویژه جنگی قرار گرفتیم، دیگر الان خلیج فارس، برای همه ایران است. خلیج فارس دیگر یک جغرافیا نیست، هویت ماست، شناسنامه ماست و برای همه مهم شده است.