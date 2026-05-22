به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،این اندیشمند توانست جریان اصلی اندیشه اسلامی را در قالب حكمت متعالیه عرضه كند و اینك حكمت صدرایی او رهگشای اندیشمندان و فیلسوفان در حوزه فلسفه محسوب می شود. اهمیت بهره گیری از تفکرات این حکیم عالیقدر به ویژه درسال‌های اخیر تا جاییست که رهبر شهید انقلاب درباره ملاصدرا و فلسفه حکمت متعالیه فرمودند: به گمان ما فلسفه اسلامى بویژه در اسلوب و محتواى حکمت صدرایى، جاى خالى خویش را در اندیشه انسان این روزگار مى جوید و سر انجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت