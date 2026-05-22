پخش زنده
امروز: -
در پی پخش گزارش بزرگترین احتکار مرغ کشور در شیراز مردم خواستار برخورد جدی با عاملان این احتکار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،در پی پخش گزارش بزرگترین احتکار مرغ کشور در شیراز مردم خواستار برخورد جدی با عاملان این احتکار شدند. مردم میگویند امروز دشمنی که در جنگ نظامی و آشوبآفرینی داخلی شکست خورده و نتوانسته به وحدت و انسجام ملت خللی وارد کند، توان خود را روی جنگ اقتصادی گذاشته است. در چنین شرایطی، نباید اجازه داد نفوذیهای داخلی، مفسدان اقتصادی و محتکران همنوا با دشمن امنیت سفره مردم را نشانه روند و باید بدون تعارف با آنها برخورد شود.