پخش زنده
امروز: -
رهبر یمن گفت: آمریکا میخواهد با پول کشورهای عربی اقتصادش را نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعبدالملک بدرالدین تأکید کرد که وقتی رئیسجمهور آمریکا با مشکلات اقتصادی بزرگی روبهرو میشود، برای به دست آوردن تریلیونها دلار به کشورهای عربی، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، روی میآورد.
سید عبدالملک بدرالدین در مورد تحولات یمن گفت که هدف عربستان سعودی کاملاً واضح و آشکار است، سعودیها میخواهند مردم یمن را مطیع و تحت کنترل خود و زیر نظر آمریکا نگه دارند.
رهبر یمن تصریح کرد که یمن زیر بار یک کمیته چهارجانبه آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی و سعودی نخواهند رفت.