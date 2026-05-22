استاندار تهران در دیدار با وزیر کشور پاکستان، با اشاره به جایگاه پایتخت در اقتصاد و حمل‌ونقل کشور، تهران را ظرفیتی مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و گردشگری میان ایران و پاکستان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در نشست با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با قدردانی از اهتمام و نقش سازنده دولت این کشور در شرایط اخیر گفت: از همراهی برادرانمان در دولت پاکستان، تشکر می‌کنیم؛ جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به پشتوانه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی، روابطی راهبردی و ریشه‌دار دارند.

عضو هیات دولت با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: نقش دولت پاکستان در بسترسازی گفت‌و‌گو، تعامل و کمک به کاهش تنش‌ها، نشانه‌ای از عمق روابط برادرانه دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است، گفت: تهران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های ویژه خود، در بسترسازی تعاملات اقتصادی، حمل‌ونقلی، ریلی، گردشگری و فرهنگی میان ایران و پاکستان نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران در اقتصاد کشور تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد بازرگانان و تجار کشور در تهران مستقر هستند و این ظرفیت، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه تهران در شبکه حمل‌ونقل کشور بیان کرد: ظرفیت‌های ریلی استان تهران، شهر فرودگاهی امام خمینی در پایتخت به عنوان تنها شهر فرودگاهی جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، مجموعه‌ای از مزیت‌های مهم را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

معتمدیان با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل سریع، ایمن و کم‌هزینه میان دو کشور از اولویت‌های مهم همکاری مشترک است، افزود: در صورت رفع موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، زمینه برای افزایش قابل توجه مبادلات تجاری و نزدیک شدن به هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان فراهم خواهد شد.

وی گفت: اتصال مؤثرتر شبکه ریلی تهران و پاکستان، تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای و حرکت به سمت حمل‌ونقل یکسره، می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش داده و هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش دهد.

عضو هیات دولت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های متقابل و منافع مشترک، برای رفع بخشی از نیاز‌های پاکستان و توسعه تعاملات مکمل میان دو کشور نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پایتخت گفت: تهران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری سیاحتی، زیارتی، فرهنگی و بنا‌های تاریخی برخوردار است و می‌تواند یکی از مقاصد مهم گردشگران پاکستانی در ایران باشد.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و پاکستان نیازمند تصمیمات مشترک، رفع موانع اجرایی، تسهیل حمل‌ونقل سریع و استمرار گفت‌و‌گو‌های عملیاتی است و تهران آمادگی دارد در این مسیر، نقش فعال و مؤثری ایفا کند.