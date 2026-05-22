دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز گفت: با رویکرد دولت شهید آیتالله رئیسی در حمایت از تولید، اشتغال و جامعه کارگری، نرخ بیکاری در استان البرز به حدود ۷ درصد کاهش یافت و در سطح تکرقمی حفظ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، عبدالله دارابی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به رویکرد شهید آیتالله رئیسی در حوزه اشتغال و تولید گفت: رئیسجمهور شهید نگاه ویژهای به تقویت تولید، احیای واحدهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان، بانوان و فارغالتحصیلان داشتند و همواره بر این تأکید میکردند که بیکاری در کشور نباید وجود داشته باشد.
وی به مجری سیمای البرز افزود: استان البرز در حوزه اشتغال همواره فراتر از تعهدات خود عمل کرده و بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد اهداف تعیینشده در زمینه ایجاد اشتغال را محقق کرده است.
دارابی با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم در این حوزه گفت: در این دوره توانستیم نرخ بیکاری در استان البرز را به حدود ۷ درصد کاهش دهیم و آن را در سطح تکرقمی حفظ کنیم.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با یادآوری سفر شهید رئیسی به این استان اظهار کرد: ایشان در دیدار با مردم اعلام کردند که گزارشهایی درباره پایین بودن نرخ بیکاری در البرز دریافت کردهاند و از فعالان این حوزه خواستند روند ایجاد اشتغال و توسعه تولید در استان با جدیت ادامه یابد.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه شهید رئیسی به جامعه کارگری گفت: رییس جمهور شهید همواره بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کارگران تأکید داشتند و در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر حمایت از کارگران تأکید میکردند.
دارابی در سیمای استان البرز افزود: حضور شهید رئیسی در یکی از واحدهای تولیدی استان البرز و قدردانی از کارگران، از جمله خاطراتی است که در ذهن جامعه کار و تولید استان ماندگار شده است.
وی در ادامه با اشاره به نگاه رئیسجمهور شهید به جوانان تصریح کرد: شهید رئیسی در مدیریت کشور به گام دوم انقلاب اسلامی توجه ویژه داشت و به جوانان اعتماد میکرد؛ به همین دلیل در دولت سیزدهم مسئولیتهای مختلفی به نیروهای جوان واگذار شد.
دارابی در پایان برنامه امروز البرز گفت: اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت آنان در سطوح مختلف مدیریتی، باعث شد موتور حرکت و پیشرفت در بخشهای مختلف کشور با سرعت بیشتری به حرکت درآید.