به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان، از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد تهران شد تا شخصا بر تمرینات شاگردانش نظارت کند. عباس نظریان سرپرست تیم ملی مردان و رحمان محمدی‌راد مربی تیم با حضور در فرودگاه، از سرمربی تیم ملی استقبال کردند.

با ورود پیاتزا به ایران و پس از تغییر برنامه اردوی برون‌مرزی ترکیه، مرحله نهایی تمرینات تیم ملی با حضور تمامی نفرات، از جمله لژیونر‌ها و ستاره‌های بازگشته از لیگ قهرمانان آسیا، به‌صورت متمرکز در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

سرمربی تیم ملی که در هفته‌های اخیر عملکرد ملی‌پوشان را به صورت آنلاین زیر نظر داشت، از فردا با حضور در سالن تمرین، هدایت مستقیم تیم را بر عهده خواهد گرفت تا فضای رقابتی میان بازیکنان برای رسیدن به لیست نهایی اعزامی به لیگ ملت‌ها، به اوج خود برسد.

تیم ملی والیبال ایران طبق برنامه تنظیم‌شده، نهم خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی برزیل، تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.

رقابت‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از ۲۰ خردادماه آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در هفته‌های اول تا سوم به ترتیب در کشور‌های برزیل، فرانسه و صربستان به میدان خواهند رفت.