پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس، در بازدید از روند عملیات حفاظتی کاخ ساسانی سروستان و بقعه شیخ یوسف سروستانی، بر لزوم تقویت جبهههای مرمتی و افزایش اعتبارات برای صیانت از این آثار شاخص تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهزاد مریدی امروز در بازدید از کاخ ساسانی سروستان (متعلق به قرن پنجم میلادی) که از برجستهترین ابنیه ثبت جهانی شده فارس است، گفت: این کاخ با گنبدهای آجری پیشرو و معماری منحصربهفردش، فراتر از یک بنای سنگی، نشاندهنده دانش مهندسی تمدنی است که قرنها در معماری جهان پیشتاز بوده است. اقدامات مرمتی ما در این اثر، گامی برای بازخوانی و حفاظت از این پیشینه علمی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر لزوم گسترش فعالیتهای کارگاهی افزود: برنامه ما این است که با رایزنی و جذب حداکثری اعتبارات، حجم عملیات مرمتی را در این منطقه افزایش دهیم. تلاش میکنیم جبهههای مرمتی در بناهای تاریخی سروستان گسترش یابد تا با سرعت و دقت بیشتری به تثبیت سازهها و مرمتهای تکمیلی بپردازیم.
وی گفت: هدف ما این است که ایران و تمدن درخشان آن را با تمام عظمت و شکوهش به دنیا معرفی کنیم. رونق گردشگری را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال میکنیم تا گردشگران داخلی و خارجی با حضور در این مجموعهها، شاهد نبوغ، سخاوت و فرهنگ غنی ملت ایران باشند که در طول تاریخ همواره پیامآور هنر و آرامش بودهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین با حضور در بقعه تاریخی شیخ یوسف سروستانی از این بنای ارزشمند دوره ایلخانی بازدید کرد و با اشاره به شخصیت این بزرگ مرد افزود: شیخ یوسف سروستانی، عارف و منجم برجسته قرن هفتم هجری، نمادی از پیوند دانش و معنویت است و بقعه ایشان با تزئینات ظریف و معماری چشمنواز ، سندی بر غنای علمی این خطه است.
مریدی تأکید کرد: حفاظت و مرمت آرامگاه بزرگان علم و اندیشه، یک وظیفه ملی است ما با تقویت برنامههای مرمتی در این مکانها، در پی آن هستیم که ضمن حفظ کالبد فیزیکی بنا، پیوند نسل جوان را با مفاخر ملی مستحکمتر کنیم و این میراث را به بهترین شکل به نسلهای بعد انتقال دهیم.