به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن گفت: امسال نیز همچون سال قبل ۵۰ کیلومتر دیگر از راه های شهرستان از جمله مسیر انابد به درونه، محور طبس، محور بیارجمند و جاده برجک روکش آسفالت می شود.

محمدجواد صفرنژاد با اشاره به وضعیت راه های بردسکن اضافه کرد: یکی از اولویت هایی که داریم رسیدگی به وضعیت راه های موجود شهرستان است که با پیگیری های صورت گرفته از سال قبل تا کنون در مجموع بیش از ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت محورها در حال انجام است، علاوه بر آن جاده میدان کوشه به سمت سیف آباد، جاده رحمانیه به مزار الله آباد، ابتدای جاده دهان قلعه و جاده کلاته جمعه مجموعا به طول ۱۷ کیلومتر در حال زیرسازی است و طی چندماه آینده آسفالت می شود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت معادن در حوزه ساماندهی راه ها عنوان کرد: معادن بیشترین استفاده را از جاده ها دارند و تاکنون تعدادی از آنها همکاری های خوبی داشته اند از جمله خرید و حمل مصالح ماسه آسفالت، زیرسازی ۶ کیلومتر جاده سیف آباد، زیرسازی ۴ کیلومتر جاده دهان قلعه، شانه سازی مسیر درونه و مسیر کبودان و روشنایی تقاطع های جاده ای اما با توجه به حجم خرابی جاده ها انتظار داریم این حرکت جدی تر ادامه پیدا کند و معادن باید بسته به میزان بهره برداری و سهمی که دارند در عملیات بهسازی راه ها مشارکت کنند.

صفرنژاد درخصوص طرح بردسکن - خلیل آباد نیز عنوان کرد: این طرح به طول ۱۷ کیلومتر با اعتبار حدود ۸۰۰ میلیارد تومان با پیگیری های انجام شده بویژه توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به سرعت در حال انجام است و طبق برنامه اعلام شده، ۷ کیلومتر از آن تا هفته دولت به بهره برداری می رسد.