به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به فرا رسیدن موسم حج گفت: تجمع میلیون‌ها نفر از سراسر جهان، با تنوع فرهنگی و زبانی، به طور طبیعی حس همبستگی و برادری را تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز درک مشترک از مسائل جهان اسلام و مقاومت در برابر ظلم باشد.

ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهدای خدمت و با اشاره به اینکه موضوع حج به مثابه رسانه بیداری اسلامی است اظهار داشت: در دنیای امروز که ملت‌های مسلمان با چالش‌های گوناگونی از جمله تفرقه، فقر و تحت ستم بودن در برخی مناطق رو‌به‌رو هستند، حج فرصتی بی‌بدیل برای بیداری و هوشیاری سیاسی است.

وی تصریح کرد: تجمع میلیون‌ها نفر از سراسر جهان، با تنوع فرهنگی و زبانی، به طور طبیعی حس همبستگی و برادری را تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز درک مشترک از مسائل جهان اسلام و مقاومت در برابر ظلم باشد.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به اینکه در موسم حج می‌توان با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه استکبار مقابله کرد گفت: قدرت‌های استکباری همواره در تلاش هستند تا با ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، هویت اسلامی را تضعیف کرده و منابع کشور‌های اسلامی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس، حج با نمایش وحدت عملی مسلمانان، پاسخی دندان‌شکن به این سیاست‌ها است.

ماموستا کلشی‌نژاد خاطرنشان کرد: در ایام حج، شعار‌هایی مانند "لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک" نه تنها در پاسخ به خدا، بلکه در برابر قدرت‌های ظالم که به دنبال تضعیف امت اسلامی هستند، اعلام وفاداری به آرمان‌های مشترک و مقاومت است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی قدرت‌ها تلاش کنند مناسک حج را صرفاً یک رویداد مذهبی تقلیل دهند، اما عظمت و گستردگی این تجمع، همواره توجه جامعه جهانی را به خود جلب می‌کند.

ماموستا کلشی‌نژاد اظهار داشت: این فرصتی است تا مسائل و دغدغه‌های جهان اسلام، از جمله مظلومیت فلسطین، بحران‌های انسانی در برخی کشور‌ها و ضرورت عدالت جهانی، برجسته شود.

وی افزود: حضور میلیونی مسلمانان، وزنه سیاسی بالقوه‌ای برای جهان اسلام ایجاد می‌کند که می‌تواند در تعاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به تمرکز بر امت واحده و نفی ملی‌گرایی افراطی در موسم حج گفت: سیاست‌های استکبار اغلب بر دامن زدن به ملی‌گرایی‌های قومی و قبیله‌ای در کشور‌های اسلامی متمرکز است تا از شکل‌گیری یک هویت اسلامی واحد و قدرتمند جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا حج، با فراهم آوردن بستری که در آن همه مسلمانان خود را عضوی از یک امت واحد می‌دانند، در برابر این تلاش‌ها می‌ایستد.

ماموستا کلشی‌نژاد بیان کرد: این اجتماع، تجربه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری پایدار میان ملت‌های مختلف مسلمان را به ارمغان می‌آورد و نشان می‌دهد که وابستگی حقیقی مسلمانان به اسلام و نه قومیت یا ملیت است.

وی اظهار داشت: در واقع، حج در جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری به نمادی از مقاومت، وحدت، و هویت مستقل جهان اسلام در برابر فشار‌های خارجی و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه تبدیل شده است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اینکه حج، تجلی وحدت و عبودیت بوده و بزرگترین کنگره سالانه مسلمانان جهان، صرفاً مجموعه‌ای از اعمال عبادی نیست تصریح کرد: حج، تجلی عمیق‌ترین مفاهیم اسلامی، به‌ویژه توحید، اخوت و تسلیم در برابر پروردگار است.

وی با اشاره به فلسفه حج گفت: یکی از آنها تجلی توحید و وحدت است چرا که در مناسک حج، ملیت، نژاد، زبان و مقام اجتماعی افراد رنگ می‌بازد و همه با یک لباس احرام، در یک زمان و مکان و با یک هدف واحد گرد هم می‌آیند.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: این اجتماع باشکوه، نمادی از وحدت امت اسلامی و نفی هرگونه تفرقه و تبعیض است.

وی با اشاره به تجدید میثاق با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) در موسم حج بیان کرد: حج یادآور ایثار، تسلیم و اطاعت حضرت ابراهیم و اسماعیل در برابر فرمان الهی است و تجدید این میثاق، به مسلمانان یادآوری می‌کند که باید در زندگی خود نیز تسلیم محض در برابر اوامر خداوند باشند و برای رضای او از هیچ فداکاری دریغ نکنند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه، خودسازی و تزکیه نفس را یکی دیگر از فلسفه‌های حج دانست و گفت: اعمال حج، از جمله وقوف در عرفات و مشعر، رمی جمرات و قربانی، نماد‌هایی از مبارزه با نفس اماره، شیطان، و تعلقات دنیوی هستند و زائر با شرکت در این مناسک، فرصتی برای بازنگری در اعمال، توبه و طلب مغفرت و زدودن گناهان پیدا می‌کند تا با روحی پاکیده و قلبی نورانی به جامعه بازگردد.

وی به موضوع بیدارباش سیاسی و اجتماعی حج اشاره کرد و افزود: حج، علاوه بر ابعاد عبادی و معنوی، دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز هست و تجمع عظیم مسلمانان از سراسر جهان، فرصتی برای تبادل نظر، هم‌اندیشی در مسائل جهان اسلام و تقویت اتحاد عملی علیه دشمنان مشترک است.

ماموستا کلشی‌نژاد خاطرنشان کرد: در موسم حج بر تقوا و اخلاص تأکید شده و حج، آزمونی بزرگ برای سنجش میزان تقوای حاجی است و پذیرش اعمال حج، مشروط به خلوص نیت و دوری از هرگونه ریا و خودنمایی است.

وی ادامه داد: در حج به غیر از احیای سنت و سیره پیامبران، تمرینی بر انضباط اجتماعی و عبادی شده و تأثیرات روانی و معنوی دارد، چون حج، مرحله‌ای از کمال روحی است که زائر پس از بازگشت از آن، با آمادگی بیشتری برای مقابله با چالش‌های زندگی و خدمت به دین خدا وارد جامعه می‌شود.