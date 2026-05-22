با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس؛
بزرگداشت شهید امید کارچانی در کارچان اراک
مراسم بزرگداشت سردار شهید امید کارچانی در شهر کارچان شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جمعههای زیارت والدین شهدا امروز عطرِ ایثار و دلتنگی در خانه سرباز شهید امید کارچانی در شهر کارچان بود.
پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، و خانواده این شهید، گرد هم آمدند تا یاد و خاطره او را گرامی دارند و از رشادتهایش بگویند شهیدی که در عملیات رمضان آسمانی شد.
سرباز شهید امید کارچانی، جوانِ سرافراز در زرین شهر اصفهان، در عملیات جنگ رمضان به شهادت رسید و نامش در دفتر جاودان حماسهسازان این دیار، ثبت و ماندگار گردید.