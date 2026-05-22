به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جمعه‌های زیارت والدین شهدا امروز عطرِ ایثار و دلتنگی در خانه سرباز شهید امید کارچانی در شهر کارچان بود.

پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، و خانواده این شهید، گرد هم آمدند تا یاد و خاطره او را گرامی دارند و از رشادت‌هایش بگویند شهیدی که در عملیات رمضان آسمانی شد.

سرباز شهید امید کارچانی، جوانِ سرافراز در زرین شهر اصفهان، در عملیات جنگ رمضان به شهادت رسید و نامش در دفتر جاودان حماسه‌سازان این دیار، ثبت و ماندگار گردید.