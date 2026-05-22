بیشترین بارندگی خراسان رضوی در تربت جام ثبت شد
۱۴/۷ میلیمتر بارندگی در شبانه روز گذشته در تربت جام ثبت شد که بیشترین میزان بارش در این مدت در بین شهرستان های خراسان رضوی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: امروز و فردا بارش های رگباری با احتمال سیلابی شدن مسیل ها به خصوص در نیمه شمالی استان و ارتفاعات بینالود و هزار مسجد ادامه دارد.
محمد غیوری خواه افزود: در شبانه روز گذشته نیز ۱۴/۷ میلیمتر بارندگی در تربت جام ثبت شد که بیشترین میزان بارندگی در بین شهرستان های استان بود.
وی ادامه داد: وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت نیز پدیده غالب جوی در استان است.
غیوری خواه گفت: در شبانه روز گذشته فریمان با دمای ۹ درجه سلسیوس خنک ترین و گناباد با دمای ۳۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
وی گفت: دمای هوای مشهد امروز بین ۱۶ تا ۳۰ درجه سلسیوس متغیر است.