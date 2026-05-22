معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین وضعیت زائران تبعی حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: سازمان حج و زیارت منتظر نهایی شدن مجوزها و پاسخ کشور میزبان برای اعزام این زائران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در حاشیه بازدید از یکی از هتلهای محل اسکان زائران در مکه دربارۀ فرایند صدور روادید زائران تبعی (خانوادههایی که یکی از اعضا به مانند همسر، والد و فرزندی در سرزمین وحی حضور دارد و فرد دیگر هنوز اعزام نشده است) گفت: ما با خانوادههایی روبهرو هستیم که برخی از آنان نزدیک به دو دهه در انتظار تشرف خانوادگی به خانه خدا بودهاند و امروز در شرایطی قرار گرفتهاند که بخشی از خانواده در مکه حضور دارد و بخشی دیگر همچنان چشمانتظار پیوستن به عزیزان خود میباشند؛ طبیعی است که این شرایط برای خانوادهها دشوار و از نظر عاطفی بسیار سنگین باشد.
آقای رضایی تاکید کرد: سازمان حج و زیارت از نخستین لحظات بروز این مشکل آن را با نگاهی انسانی و فراتر از پروندهای اداری دنبال کرده است.
وی اظهار کرد: رئیس سازمان حج و زیارت شخصاً این موضوع را در اولویت قرار داد و حتی دستور داده شد که اعزام برخی عوامل اجرایی در اولویت بعدی قرار گیرد تا فرصت وصال این خانوادهها در سرزمین وحی از دست نرود، زیرا برای ما آرامش زائران و کامل شدن این سفر معنوی اهمیت ویژهای دارد.
معاون حج و عمره سازمان حج با اشاره به رایزنیهای گسترده انجامشده گفت: این موضوع در سطوح مختلف دیپلماتیک، اجرایی و میدانی در حال پیگیری است. به گونهای که دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان، خواهان مساعدت و رفع مشکل این دسته از زائران شد که متعاقب آن نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان از قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان پیگیری کرد و لیست اسامی زائرین یادشده ارسال و در ادامه نیز در تماسها و مذاکرات متعدد، درخواست کشورمان به مسئولان ذیربط منتقل شده است.
آقای رضایی تصریح کرد: مشکل ایجادشده ناشی از برخی فرآیندهای سامانهای و اداری در ارتباط با صدور رقم طلب و ثبت اطلاعات در سامانه مسار بوده و این عزیزان زائر بدون هیچ قصور یا کوتاهی، درگیر این وضعیت شدهاند. به همین دلیل، سازمان حج و زیارت خود را موظف میداند تا آخرین لحظه و از همه مسیرهای ممکن پیگیر حل این مسئله باشد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با عنایت الهی، همراهی و مساعدت مسئولان کشور میزبان و تداوم رایزنیهای انجامشده، مقدمات اعزام این زائران هرچه سریعتر فراهم شود. بدون تردید اگر این خانوادهها بتوانند در کنار یکدیگر مناسک حج را به جا آورند، این اتفاق به یکی از خاطرهسازترین و شیرینترین بخشهای حج تمتع ۱۴۰۵ تبدیل خواهد شد.