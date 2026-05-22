با ایستادگی مردم در خیابان و مصرف بهینه انرژی، مسئولان در عرصه دیپلماسی، مدیران در تنظیم نظم جامعه و نیرو‌های مسلح در میدان، پیروزی بر دشمن قطعی است.

موفقیت همه‌جانبه کشور، در گرو همدلی مردم و مسئولان در همه عرصه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایستادگی مردم در خیابان، مسئولان در صحنه دیپلماسی و نیرو‌های مسلح در میدان و مدیریت منابع و صرفه جویی محور خطبه‌های نماز جمعه شهر‌های استان مرکزی بود.

خطیبان جمعه استان در خطبه‌های نماز با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی تحمیلی، مانند جنگ نظامی، نیازمند مدیریت منابع و همبستگی ملی ست افزودند: صرفه جویی امروز باید از یک شعار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا با مصرف هوشمندانه و جلوگیری از هدر رفت انرژی متحد و همدل در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

امامان جمعه استان افزودند: اگر چه دشمنان در تلاشند با ایجاد تردید و القای نا امیدی، ذهن و اراده ملت ایران را ضعیف کنند، اما دفاع مقدس سوم ملت ایران، ساختار قدرت جهانی را تغییر داد و امروزه ایران به عنوان چهارمین مرکز قدرت جهانی در حال ظهور است.

خیبان جمعه استان با اشاره به افزایش قیمت کالا در جامعه و گلایه مردم از تورم، از مدیران و مسئولان خواستند با رصد بازار و بازرسی بیشتر افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.

موضوع ازدواج و توجه به مسئله جمعیت توسط مردم و مسئولان، گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و ایام حج از دیگر محور‌های خطبه‌های نماز جمعه شهر‌های استان بود.