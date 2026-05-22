به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،شهردار داراب گفت: در مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدای دانش آموز میناب یاد و خاطر این شهدا و شهدای جنگ تحمیلی سوم در داراب گرامی داشته شد.

جاویدی افزود: در حاشیه برگزاری این مراسم بوستان شهدای دانش آموز میناب نیز با ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت و با صرف اعتباری افزون بر ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.

او در پایان بیان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، برپایی نمایشگاه مدرسه میناب، تقدیر از خانواده شهدای جنگ رمضان و شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.