امام جمعه باروق با تاکید براهمیت و ضرورت اهتمام همگانی به بهره وری و بهینه سازی مصرف، توجه ویژه به تولید وتامین استقلال و امنیت غذایی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه باروق با دعوت به اخلاق و تقوا گفت: اگر رذائل اخلاقی، در وجود انسان بماند، هر کار خیری هم انجام دهد، موجب سقوط فرد خواهد شد.

حجت‌الاسلام کبیری افزود: فقاهت ستون دین است، که در طول تاریخ غیبت امام زمان عج فقهای اسلام دین را حفظ کرده‌اند؛ از جوانان مستعد و متدین مسیر طلبگی را انتخاب نمایند و جای خالی رهبر شهید انقلاب و علمای سلف را پر کنند.

وی روز عرفه را روز معرفت نفس و شناخت خالق هستی، دانست و گفت: این روز روزی است که آسمان در نزدیکترین حالت خود به زمین قرار دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باروق با اشاره به روز عید قربان، عید قربان را روز قربانی کردن نفس برای پروردگار یاد نمود و فلسفه قربانی کردن و به دیگران پخش نمودن را نیز از خودگذشتگی و ایثار برای دیگران برشمرد.

دکتر کبیری با گرامیداشت روز بهره وری مصرف، بر اهمیت تولید و استقلال تغذیه شهرستان باروق تاکید کرد به طوری که مغازه‌ها به جای فروش مرغ و تخم مرغ‌های صنعتی ، تولید مرغ‌ها و تخم مرغ‌های بومی و محلی را در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه باروق برلزوم تشدید نظارت ها بر بازار ومبارزه با گرانفروشی و احتکار تاکید کرد.