به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین عصر امروز تیم فوتبال امید از ساعت ۱۶ امروز در سالن بدنسازی مرکز ملی برگزار شدوبازیکنان حدود ۲۰ دقیقه کار با وزنه انجام دادند.
بازیکنان تیم ملی زیر ۲۳ سال سپس راهی چمن شدند تا حدود ۹۰ دقیقه تمرینات تاکتیکی را با محوریت سانتر از جناحین و همچنین تمامکنندگی این توپها توسط مهاجمان انجام دهند.
شاگردان حسین عبدی سپس بازیسازی را در نیمه زمین خودی پیگیری کردند.
پوریا شهرآبادی و محمدمهدی زارع از ابتدای تمرین امروز پا به پای بازیکنان تمرین کردند.
ابوالفضل زمانی نیز که با داشتن مصدومیت جزئی در تمرین حضور داشت به طور انفرادی زیر نظر پدرام خداقلیزاده پزشک تیم تمرین کرد.